فلسطين: 15 شهـيدا بقصف طائرات الاحتلال لمنزل بدير البلح وسط غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية ، أن هناك 15 شهـيدا على الأقل بقصف طائرات الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

حركة فتح تحذر من زحف استيطاني يقوض فرص حل الدولتين

وفي سياق متصل، دعا الناطق باسم حركة فتح منير الجاغوب، دول العالم إلى ضرورة اتخاذ كافة الخطوات العملية والجادة لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصل و الممنهجة لأحكام القانون الدولي في فلسطين.

وحسب سبوتنيك، قال الجاغوب ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الجمعة/ ـ إن "إسرائيل توجه من خلال الإعلان عن عزمها إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة صفعة قوية للعالم أجمع وخاصة للولايات المتحدة التي تدعم مبدأ حل الدولتين لإنهاء الحرب على غزة".

وحذر المتحدث باسم فتح من عواقب وخطورة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة على الجهود الرامية لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، منتقدا في الوقت نفسه صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاك إسرائيل للقرار الصادر من مجلس الأمن الخاص بإيقاف الاستيطان على كامل أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.

وأكد الجاغوب على إصرار الشعب الفلسطيني البقاء وتمسكه بأرضه مهما كانت التضحيات، مستنكرا في الوقت نفسه ازدواجية المعايير في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على غزة.