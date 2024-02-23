أمناء الحوار الوطني: استقرار الدولة المصرية يساهم في جذب الاستثمار

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن رقم 35 مليار دولار للاستثمار بمصر رقم ضخم.

وتابع "عبدالقوي" خلال تصريحاته عبر فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن صفقة رأس الحكمة جاءت في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها جميع بها الطبقات، ووجود عجز في الموارد والعملة الصعبة.

وأشار إلى أن هذه الصفقة بناءة وستضخ مبالغ مالية كبيرة ستوظف في المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية، مؤكدا أن الصفقة تشكل نقلة كبيرة كانت الدولة في حاجة إليها، موضحًا أنها ستساهم في المشروعات التنموية وتوفير فرص عمل والتي تحتاج إليها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة.

وواصل عبدالقوي أن هناك حزمة من القوانين لدعم الاستثمار، وتعد هذه إرادة سياسية من القيادة، والهدف منها دعم كل المستثمرين، فالرخصة الذهبية من ضمن المزايا التي تهدف إلى جذب مستثمرين جدد.

وأكمل أن استقرار الدولة المصرية يساهم في جذب الاستثمار، لافتا إلى أن الأمن والاستقرار يدفع المستثمرين إلى الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى وجود تسهيلات تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين بالسماح لتملك الأجانب للأراضي لإقامة مشروعات استثمارية، ويعد هذا من القوانين ذات دور كبير في جذب الاستثمارات المصرية.