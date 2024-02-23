الفلفل الأخضر يحمي الدماغ من أمراض الشيخوخة

تناول الفلفل الأخضر يحمي الدماغ بشكل فعال من آثار الالتهابات في الخلايا العصبية، بما في ذلك مرض التصلب المتعدد ومرض الزهايمر، تمكن علماء أمريكيون من جامعة إلينوي من التحقق من فوائد هذه الخضار.

أظهرت الدراسة، بالإضافة إلى تجربة أجريت على الفئران المخبرية، أن العملية الالتهابية في الخلايا العصبية تتطور بشكل أقل بنسبة 90٪ مع الاستهلاك المنتظم للوتولين، وهي مادة مضادة للأكسدة اكتشفها العلماء في الفلفل الأخضر (اللوتولين موجود أيضًا في الكرفس) بتأثيره، يمنع اللوتولين إشارة كيميائية حيوية معينة تؤدي إلى حدوث آليات التهابية.

وأكد الخبراء العلميون أنه كلما قل تعرض الخلايا العصبية للالتهاب، قل احتمال الإصابة بأمراض عصبية خطيرة.

وبالنظر إلى أن الفلفل الأخضر يحتوي أيضًا على الفيتامينات، فقد قيم العلماء استهلاك هذه الخضار على أنه لا غنى عنه للصحة والحماية من تدهور الدماغ المرتبط بالعمر.

لاحظ أن الدراسات الأولية أظهرت أن الفلفل الأخضر يهدئ ويطبيع نظام القلب والأوعية الدموية، ويعالج عدم انتظام ضربات القلب ويستقر ضغط الدم، كما أن الكلوروفيل الموجود في الخضار فعال في الوقاية من السرطان.