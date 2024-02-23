الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يتقدم على ميدياما بهدف حسين الشحات

حسين الشحات لاعب
حسين الشحات لاعب الأهلي

تقدم الأهلي على ميدياما الغاني بالهدف الأول في المباراة المقامة على ملعب بابا يارا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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الأهلي يتعادل مع ميدياما في الشوط الأول

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تشكيل الأهلي أمام ميدياما .. موديست في الهجوم

جاء الهدف عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 48 من عمر المباراة بصناعة أنتوني موديست.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.

الوسط: كريم وليد "نيدفيد" – عمرو السولية – إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – موديست.

دخل الأهلي المباراة متربعًا على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني بـ5 نقاط، بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، ويحل ميدياما رابعًا بـ 4 نقاط.

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