الأهلي يتقدم على ميدياما بهدف حسين الشحات

تقدم الأهلي على ميدياما الغاني بالهدف الأول في المباراة المقامة على ملعب بابا يارا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 48 من عمر المباراة بصناعة أنتوني موديست.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.

الوسط: كريم وليد "نيدفيد" – عمرو السولية – إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – موديست.

دخل الأهلي المباراة متربعًا على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني بـ5 نقاط، بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، ويحل ميدياما رابعًا بـ 4 نقاط.