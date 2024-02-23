تشكيل الأهلي أمام ميدياما .. موديست في الهجوم

أعلن المدير الفني مارسيل كولر تشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة ميدياما الغاني في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ملعب بابا يارا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي ضد ميدياما على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.

الوسط: كريم وليد "نيدفيد" – عمرو السولية – إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – موديست.

مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني ستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياض علي محمد علي.

يدخل الأهلي المباراة متربعًا على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني بـ5 نقاط، بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، ويحل ميدياما رابعًا بـ 4 نقاط.