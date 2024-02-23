الأهلي يتعادل مع ميدياما في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وميدياما الغاني المقامة على ملعب بابا يارا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تبادل الفريقان السطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول الذي جاء متوسطًا في المستوى ولم يرتقي إلى هز الشباك، ليكتفي الفريقان بالتعادل في نصف اللقاء الأول.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول.

الوسط: كريم وليد "نيدفيد" – عمرو السولية – إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – موديست.

مباراة الأهلي ضد ميدياما مذاعة عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياض علي محمد علي.

دخل الأهلي المباراة متربعًا على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثاني بـ5 نقاط، بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، ويحل ميدياما رابعًا بـ 4 نقاط.