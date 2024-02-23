البرلمان العربي: التعاون مع البرلمانات الإقليمية والدولية ركيزة أساسية لمواجهة التحديات

التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مع السيدة صاحبة غافاروفا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان ورئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تستضيفها العاصمة باكو، والتي تم تخصيص موضوعها الرئيسي حول "تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة".

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس البرلمان العربي السيدة صاحبة غافاروفا بمناسبة تسلمها رئاسة أعمال الدورة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الأسيوية، معربا عن ثقته في أن رئاسة برلمان جمهورية أذربيجان سيكون لها دور كبير في تعزيز دور الجمعية البرلمانية الآسيوية، كونها منصة مهمة تعكس التعاون المشترك وتعمق الحوار البرلماني بين البرلمانات الآسيوية والبرلمانات الصديقة، وفي مقدمتها البرلمانات العربية، لاسيما وأن نحو نصف الدول العربية ينتمون إلى القارة الآسيوية.

وخلال اللقاء، أكد "العسومي" على الدور الهام الذي يقع على عاتق البرلمانات على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين تلك البرلمانات كونه ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة، مجدداً تأكيده على حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات العربية مع جمهورية أذربيجان على كافة المستويات، وكذلك تعزيز التضامن بين العالمين العربي والإسلامي والدفاع عن القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تمر بأخطر مراحلها في ظل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال في قطاع غزة بشكل يومي على مدار نحو خمسة أشهر.

وأشار العسومي، إلى أن تواصل اللقاءات وارتفاع وتيرة التنسيق المستمر بين البرلمان العربي وبرلمان جمهورية أذربيجان يخدم مصالح الشعبين العربي والأذربيجاني، ويعزز من التضامن بين العالمين العربي والإسلامي بشكل عام.

من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية وجمهورية أربيجان في ضوء القواسم المشتركة بين الجانبين تاريخيا وثقافيا وحضاريا، مثمنة الدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي في تطوير العلاقات الدولية، ومثمنة كذلك حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع جمهورية أذربيجان من خلال تعزيز اللقاءات المتواصلة بين الجانبين.