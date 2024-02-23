الأمن يضبط 42 هاربا من أحكام قضائية خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين : ضبط عدد (42) متهم.

وفي وقت مسبق تم ضبط بحوزته 6 كيلو من مخدر الشابو، وبندقية و2 خزينة و35 طلقة، وبندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار و2 طبنجة و2 خزينة و5 طلقات من ذات العيار.

وكانت الأجهزة الأمنية بسوهاج ؛ قد تلقت بلاغا من مساعد المنطقة الجنوبية لـ مكافحة المخدرات تفيد بقيام مسجل خطر بجلب كمية من المخدرات والأسلحة، تمهيدا لترويجها وبيعها

على الفور تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي وتم استهدافه وحال شعوره بالقوات قام بمبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية، مما حدا بالقوات إلى مبادلته إطلاق النار حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وعثر على المتحرى عنه جثة هامدة بحوزته 6 كيلو من مخدر الشابو وبندقية و2 خزينة و35 طلقة، وبندقية خرطوش و4 طلقات خرطوش، وطبنجة و2 خزينة و5 طلقات وذلك بمسكنه، وتم ضبط مبلغ مالى 245000 جنيه وهاتف محمول وميزان حساس ودراجة بدون لوحات.

وتم التحفظ على الأسلحة والذخائر المضبوطة والمواد المخدرة المعثور عليها وتم نقل الجثة لمشرحة جرجا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة تزوير إقامات الأجانب بالقاهرة والقليوبية



كما أمر قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة ، بتجديد حبس عناصر تشكيل عصابي وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير إقامات الأجانب بالقاهرة والقليوبية .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية قيام (6 أشخاص" من بينهم سيدة" - مقيمين بنطاق مديريتي أمن "القاهرة، القليوبية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (كارنيهات وكروت إقامة "مزورة" - جهاز حاسب آلي "بفحصه فنيًا تبين إحتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي" - الأجهزة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.