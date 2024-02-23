"إسكان النواب" ترد على المشككين في مشروع رأس الحكمة: استثمار وليس بيع

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاستثمار الأجنبي هدف مهم لأي دولة لتحسين وضعها الاقتصادي، مؤكدًا أن جهود الدولة لجذب المستثمرين تكللت بالنجاح.

وتابع: "نتحدث دائمًا عن جذب الاستثمار الأجنبي ونطالب الحكومة دائمًا بزيادة الاستثمار"، مشيرًا إلى أن "الاستثمار ليس للبيع، ولكن لتوفير فرص استثمارية للشركات التي تستثمر العملة الصعبة في الاقتصاد المصري مقابل مشروعات التنمية المستدامة".

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن “الاستثمار في مصر ليس بيعًا بل هو استثمار في مشروعات تنموية”، مبينا أن الاستثمار في منطقة رأس الحكمة سيغير من صورتها ويحول المنطقة إلى مركز سياحي كبير على المستويين المحلي والعالمي.

وأكد أن الدول والقوى الكبرى مستعدة لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في المنطقة وأن هذا جزء من سياسة وطنية ناجحة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة من جانب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، على عقد مشروع تطوير رأس الحكمة.

ويهدف عقد الاستثمار المباشر في المقام الأول إلى توفير سيولة بالعملة الصعبة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأكد الوزير مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتواصل تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها في ورقة سياسة الملكية العامة من حيث تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في قطاع التنمية.