عضو الإسماعيلي يتحدث عن استقبال ناشئي الأهلي

تحدث محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، على جودة أرضية ملعب فريق الإسماعيلي ، واستقبال فريق الأهلي مواليد ٢٠٠٧ بالإسماعيلية.

وقال عضو الإسماعيلي خلال تصريحاته..

- استقبلنا فريق الأهلي2007 في الإسماعيلية استقبال الأبطال.

- أرضية ملعب الإسماعيلية؟ الملعب يحتاج لمبالغ مادية من أجل صيانته وكنا نحتاج لرفع القيد أولا وكنا نعمل بالفعل على التعاقد مع شركات عالمية للقيام بنجيلة خاصة جيدة، والإسماعيلي لا يتدرب على هذا الملعب وإنما في ملعب فرعي جيد وفي أقرب وقت ملعب الإسماعيلية سيكون جيدا في أقرب وقت.