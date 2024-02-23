400 جنيه انخفاض في سعر طن الذرة الأرجنتيني والأوكراني اليوم الجمعة

سعر الذرة.. واصل مسار سعر طن الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الجمعة، في الاتجاه صوب تسجيل سلسلة من الانخفاضات في معظم أنواعها المختلفة الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلي لدى تجار الجملة، حيث تراجع سعر الطن بمقدار 400 جنيه.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة الصفرة خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الذرة اليوم الجمعة

الذرة

الذرة البرازيلي

هبط سعر طن الذرة البرازيلي عند 15,600 جنيه، بدلًا من 16,000 جنيه، بتراجع 400 جنيه للطن.

الذرة الأرجنتيني

ونزل سعر طن الذرة الأرجنتيني، بمقدار 400 جنيه، ليسجل 15,600 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني»، تراجع بمقدار 400 جنيه، ليسجل سعر الطن 14,600 جنيه.

سعر الذرة العالمي

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم الجمعة، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد مارس بمقدار 2.5 سنت إلى 408.5 سنتًا للبوشل.

وقفز عقد مايو 2024، ببداية تعاملات اليوم، عند 421.25 سنت للبوشل، بمقدار ارتفاع 2.75 سنت، وقت كتابة الخبر.