تراجع في أسعار طن زيت الطعام اليوم الجمعة عند تجار الجملة

سعر زيت الطعام.. تستمر أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية، حالة من التراجعات المتتالية بالقيمة الشرائية، في معظم الأنواع لدى تجار الجملة بنحو 2000 إلى 3000 جنيه للطن، فيما خيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 45 إلى 175 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام في الاسواق ولدى التاجر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الجمعة في مصر

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

وشهد سعر طن زيت الذرة الخام، انخفاضًا 2000 جنيه، في قيمته الشرائية، مسجلًا 58,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

ونزل سعر زيت الذرة المكرر، بمقدار 2000 جنيه، مسجلًا 74000 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا تراجعًا بنحو 3000 جنيهًا، في قيمته الشرائية، مسجلًا 72,000 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وهبطت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، بنحو 2000 جنيه، لتسجل عند مستوى 73,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

وانخفضت القيمة الشرائية، لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 75,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 75 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1.6" لتر 175 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 70 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 60 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 0.8 لتر 105 جنيهات.