بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني El-Ahly Sport Live يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة المقبلة لمتابعة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ، امام نظيره ميدياما الغاني فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني El-Ahly Sport Live يلا شوت

يسعى الأهلي إلى وضع قدمه الأولى في الدور ربع النّهائيّ من مسابقة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها للموسم الماضي ويحمل الرقم القياسيّ في عدد مرات التتوّيج بها، وبعد رحلة شاقة إلى غانا، يواجه الأهلي نادي ميدياما من أجل تحقيق فوزه الثاني في المسابقة والاقتراب أكثر من الدور ربع النّهائيّ، ويعوّل الأهلي على خبرة لاعبيه من أجل تجاوز هذا التحدي الصعب.

خصوصا وأنّ النتائج التي سجلت في هذه المجموعة طبعها التوازن، ويستعيد الأهلي بعض أهمّ لاعبيه خلال هذه المباراة، إذ يسجل عمور السولية عودته لخط الوسط، والجنوب إفريقيّ بيرسي تاو، الذي يقود خط الهجوم.

ويبقى الغياب الأبرز عن تشكيلة الأهلي هو غياب الحارس محمد الشناوي الذي أصيب رفقة المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا الماضية، ليضع كولر ثقته في مصطفى شوبير.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة وميدياما الغاني عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ورفض النادي الغاني والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تعديل موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني متمسكين بإقامة المباراة في موعدها الأساسي دون أي تعديل خاصة بعد وصول الأهلي لمدينة كوماسي صباح اليوم.

معلق مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا

أسندت قنوات "BEIN SPORTS" الناقل الحصريّ لمباريات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مهمّة التعليق على مباراة الجولة الـ5 بين الأهلي المصري وميدياما الغاني على ملعب الفريق الغاني للمعلق المصري علي محمد علي.

وسيتولى علي التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى، بينما بإمكان الجماهير اختيار التعليق باللغة الإنجليزية عبر القناة الصوتية الثانية.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي في الصدراة برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني شباب بلوزداد برصيد 5 نقاط.

المركز الثالث يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط.

المركز الرابع ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.

تشكيل الأهلي امام ميدياما المتوقع