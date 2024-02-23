البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلا على فريق ميدياما الغاني، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني يلا شوت اليوم بث مباشر

وتقام مباراة الأهلي و ميدياما الغاني، في السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 6، الناقل الحصري للبطولة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار كوماسي، بعدما تعرضت لحادث في مطار أكرا ويتصدر النادي الأهلي المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، بعد التعادل في المباراة السابقة مع شباب بلوزداد الجزائري.

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق يتحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة كما سيقوم بشرح أدوار كل لاعب بالفريق في مباراة اليوم بعدما شاهد المدير الفني ومعاونيه ملخص لبعض مباريات الفريق الغاني التي خاضها الفترة الماضية في بطولة الدوري الغاني وكذلك في دوري أبطال أفريقيا.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة وميدياما الغاني عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

على جانب آخر، استعد فريق ميدياما جيدا قلب خوض لقاء اليوم من خلال خوض تدريبات قوية وبروح معنوية مرتفعة، لاسيما بعدما رصدت إدارة النادي مكافآت مالية مجزية للاعبين من أجل تحفيزهم على الفوز على الأهلي وقطع خطوة مهمة نحو الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي في الصدراة برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني شباب بلوزداد برصيد 5 نقاط.

المركز الثالث يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط.

المركز الرابع ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.

تشكيل الأهلي امام ميدياما المتوقع

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هان.

خط الوسط: إمام عاشور- عمرو السولية- أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات- وسام أبوعلى- رضا سليم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا 2024

ستكون مباراة الأهلي وميدياما منقولة مجانًا بوسيلة واحدة داخل القطر المصري فقط.

هذه الوسيلة هي التلفزيون الأرضي، حيث ستذيع قناة تايم سبورتس المباراة عبر قناتها الأرضية.

ويمكن لأي متابع من داخل مصر الوصول إلى القناة الأرضية مجانًا ومتابعة اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا 2024

كما هي العادة، فإن مباريات دوري أبطال أفريقيا بدايةً من دور المجموعات، تُنقل فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” المشفرة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وميدياما عبر قناة “beIN Sports HD 6" المخصصة لنقل دوري الأبطال.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكنك مشاهدة قناة beIN Sports HD 6 الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما على نايل سات وسهيل سات من خلال الترددات الآتية:

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات

التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا 2024

تقام مباراة الأهلي وميدياما يوم الجمعة 23 فبراير/شباط الجاري 2024 على ستاد تي إن آي وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.