الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس الوزراء: تعويض نقدي وعيني للمتواجدين على أرض رأس الحكمة (فيديو)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منح تعويضات كاملة نقدًا وعينيًا للمتواجدين على أرض مشروع رأس الحكمة، موضحًا أن الدولة حصرت كل المتواجدين على الأرض والمبانمي والأراضي الزراعية. 

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الدولة ستنشئ تجمعات للأهالي جنوب الطريق الساحلي حتى يكونوا قريبين من المشروع، لأنهم هم المستفيدون في المقام الأول من المشروع.

ملايين فرص العمل بسبب مشروع رأس الحكمة

وأكد أن مشروع رأس الحكمة سيوفر ملايين فرص العمل خلال إنشاء المدينة وبعد إنشاءها وتشغيلها للشباب المصري، لافتًا إلى أن المدينة ستجذب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح سنويًا.

وأوضح أن مشروع شراكة بين مصر والإمارات، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، ستسهم بدخول 35 مليار دولار في السوق المصرية خلال شهرين، مؤكدًا أن الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليارا، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات.

وقع عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومن الجانب الإماراتي وزير الاستثمارات محمد السويدي.

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