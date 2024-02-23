مدبولي: الإمارات ستضخ 150 مليار دولار خلال تنفيذ مشروع رأس الحكمة (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الإمارات ستضخ 150 مليار دولار خلال فترة تنفيذ مشروع رأس الحكمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الدولة تستفيد بـ35 مليار دولار استثمارات مباشرة، وهي أكبر صفقة تعلن في الدولة، بالإضافة إلى ذلك تضمن الدولة دخول استثمارات أجنبية ستظل موجودة طوالمدة المشروع.

دخول 35 مليار دولار من رأس الحكمة

وأوضح أن مشروع شراكة بين مصر والإمارات، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، ستسهم بدخول 35 مليار دولار في السوق المصرية خلال شهرين.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليارا، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

وأكد أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات.

وقع عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومن الجانب الإماراتي وزير الاستثمارات محمد السويدي.