الجمعة 23 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

مدبولي: الإمارات ستضخ 150 مليار دولار خلال تنفيذ مشروع رأس الحكمة (فيديو)

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الإمارات ستضخ 150 مليار دولار خلال فترة تنفيذ مشروع رأس الحكمة.

txt

توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة بين مصر والإمارات (فيديو)

txt

خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة يحقق طفرة كبيرة بالقطاع العقاري في مصر

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن الدولة تستفيد بـ35 مليار دولار استثمارات مباشرة، وهي أكبر صفقة تعلن في الدولة، بالإضافة إلى ذلك تضمن الدولة دخول استثمارات أجنبية ستظل موجودة طوالمدة المشروع.

دخول 35 مليار دولار من رأس الحكمة

وأوضح أن مشروع شراكة بين مصر والإمارات، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، ستسهم بدخول 35 مليار دولار في السوق المصرية خلال شهرين.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليارا، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

وأكد أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.  

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات.

وقع عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومن الجانب الإماراتي وزير الاستثمارات محمد السويدي.

مواد متعلقة

توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة بين مصر والإمارات (فيديو)

أيمن محسب: مصر ليس أمامها إلا توطين الصناعة والتوسع فيها (فيديو)

أيمن محسب: أسعار السلع ستنخفض بعد صفقة الاستثمار الكبرى (فيديو)

أيمن محسب: الدولار سيتراجع بعد إتمام صفقة الاستثمار المباشر (فيديو)

أيمن محسب عن صفقة الاستثمار الكبرى: جهود مصر بدأت تؤتي ثمارها (فيديو)

وزير فلسطينى يكشف القرار المتوقع من محكمة العدل الدولية (فيديو)

مستشفى إهناسيا يقدم خدماته لنصف مليون مريض مجانًا (فيديو)

أب فلسطيني يبكي طفله الرضيع: أديتني إياه بالحرب وأخذته في الحرب (فيديو)
الجريدة الورقية