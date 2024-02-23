أعضاء قافلة الأزهر والأوقاف: من دروس تحويل القبلة بيان خيرية الأمة الإسلامية

انطلقت ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، إلى محافظات: (بني سويف - المنوفية - الغربية)، اليوم الجمعة الموافق (23/ 2/ 2024م).

وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (تحويل القبلة دروس وعبر).

وفيها أكد العلماء أن تحويل القبلة من أهم الأحداث في حياة نبينا (صلى الله عليه وسلم)، وحياة أصحابه (رضي الله عنهم) وتاريخ أمتنا الإسلامية، وذلك أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) ظل يصلي تجاه المسجد الأقصى ستة عشر شهرًا، وكان يؤمِّل أن تكون قبلته أول بيت وضع للناس بيت الله الحرام بمكة المكرَّمة، وكان (صلى الله عليه وسلم) يقلِّب وجهه في السماء راجيًا ذلك، وهنا كان الكرم والعطاء الإلهي، حيث يقول الحق سبحانه : {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ}.

دروس تحويل القبلة

ومن دروس تحويل القبلة بيان خيرية أمة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وشهادتها على سائر الأمم، وهذه الشهادة تتطلب منا أن نكون أهلًا لهذه الشهادة، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (يُجَاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ، فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ شُهُودُكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا."

وما أجملَ أن نتعلم من تحويل القبلة درس التحول من سيء الأخلاق إلى مكارمها ومحاسنها، ومن كل ما يغضب الله (عز وجل) إلى كل ما يرضيه (سبحانه) ويحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة، فنتحول من الشر إلى الخير، ومن الأنانية إلى الإيثار، ومن الشح والبخل إلى الكرم والسخاء، ومن التعلق بالدنيا إلى الاستعداد للآخرة، ومن الجهل إلى العلم، ومن السخط إلى الرضا، ومن الجزع إلى الصبر، ومن اليأس إلى الأمل.

وذلك على النحو التالي:

أولاً : مديرية أوقاف بني سويف ( الفشن ) وبيانها كالتالي :

1- الشيخ / محمد سيد علي عثمان - مدير المتابعة - شمردل – الفشن

2- الشيخ / محمد مرسي محمد حسن - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - زهران – الفشن

3- الشيخ / محمد أحمد أمين علي - إمام وخطيب - الكبير المتعال – الفشن

4- الشيخ / محمد الخطيب علي طه - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الحنفي – الفشن

5- الشيخ / أحمد سعد أحمد مرسي - إمام وخطيب - التوبة – الفشن

6- الشيخ / عبد الصمد فتحي نادي - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - أبو النيل – الفشن

7- الشيخ / محمد عيد محمد حسن - إمام وخطيب - أبو العلا – الفشن

8- الشيخ / كامل أحمد كامل - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - السوق – الفشن

9- الشيخ / علاء رمضان أمين محمود - إمام وخطيب - الزواية – الفشن

10- الشيخ / محمد محي الدين قرني - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الشيخ غنيم – الفشن

ثانياً : مديرية أوقاف المنوفية ( مركز تلا) وبيانها كالتالي :

1- د/ خالد عبد السلام حسانين - وكيل المديرية - اللمعي - تلا

2- الشيخ / صبحي زكريا زايد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الميهي - تلا

3- الشيخ / خالد محمد متولى أبو عميرة - إمام وخطيب - عز الدين - تلا

4- الشيخ / عبد السلام عبد الخالق أبو سالم - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الشيخ فؤاد - تلا

5- الشيخ / هاني جابر عبدالسلام عبده - إمام وخطيب - أبو يوسف - تلا

6- الشيخ / أحمد رمضان حامد المؤذن - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - بلابل - تلا

7- الشيخ / سعيد محمد محمد الكومي - إمام وخطيب - السويدي - تلا

8- الشيخ / محمد عزت محمود عبد اللطيف - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - عبدالمنعم رياض - تلا

9- الشيخ /أسامة سعد حسين الواعر - إمام وخطيب - أبو سعدة - تلا

10- الشيخ / إبراهيم هشام فتحي مهدي - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - العراقي – تلا

ثالثًا: مديرية أوقاف الغربية ( سمنود) وبيانها كالتالي :

1- الشيخ / عبد المهيمن السيد محمد - وكيل المديرية - الحريري سمنود

2- الشيخ / وليد أحمد خليفة الحلو - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - بلال

3- د/ حسام الدين عبد الفتاح نصار - مسئول الدعوة الإلكترونية - الخواص

4- الشيخ / أسامة أشرف الحسيني التابعي - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - سيدى رمضان

5- الشيخ/ السيد السعيد الغبارى - إمام وخطيب - عقيل

6- الشيخ / أحمد السعيد محمد الحلوجي - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - القاضي حسين

7- الشيخ /أيمن محمود الصوفانى - إمام وخطيب - الشرايحي

8- الشيخ / أحمد علي عبد الحكيم الزغير - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - علي ابن أبى طالب ( رضي الله عنه )

9- الشيخ /ناصر بدير سليمان - إمام وخطيب - البدراوي

10- الشيخ / محمد عبد العزيز عبد الحليم حاويل - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الرحمة