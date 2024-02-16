قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف في مساجد سيدى غازى بكفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الجمعة، أنشطة القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف، ووزارة والأوقاف، من مسجد العارف بالله سيدي محمد المغازي بأوقاف كفرالشيخ _ إدارة أوقاف كفر الشيخ شرق( مدينة سيدي غازي)، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

تضم القافلة "عشرة علماء" خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، وقد تحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "حق الطفل ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات".

ونظمت مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ القافلة الدعوية بمساجد مدينة سيدي غازي موزعة كمايلى: " فضيلة الشيخ عطا محمد بسيونى - وكيل وزارة الأوقاف- مسجد العارف بالله سيدى محمد المغازى بسيدى غازى، الشيخ مصطفى حسن محمد طه - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد النصر بسيدى غازى، الدكتور عبدالقادر عبدالله سليم - مدير عام الدعوة - مسجد الفتح بسيدى غازى، الشيخ العربى عبدالقادر عبدالله - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد التوبة سيدى غازى، الدكتور ياسر محمد الصردى - مدير إدارة أوقاف كفرالشيخ شرق - مسجد السلام بسيدى غازى، الشيخ إبراهيم عامر عطالله البدوى - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد الزاهد - سيدى غازى، الشيخ محمد إبراهيم الرفاعى - إمام وخطيب - مسجد كفر أبو شعيشع سيدى غازى، الشيخ طلعت زكريا محمد أبو الحسن - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد المطافى - سيدى غازى، الشيخ حسن محمد على عبد الخالق - إمام وخطيب - مسجد أبو العزايم سيدى غازى، الشيخ على أحمد على عرابى - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد هشام الحداد -سيدى غازى".

أكد الشيخ وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ عطا بسيونى،أن جميع المساجد قد إلتزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، والتى كانت تحت عنوان"جبر الخواطر وأثره فى تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية"، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والإستقرار.