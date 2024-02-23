وزيرة الهجرة: متابعة مستمرة على مدار الساعة للرد على أسئلة المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة للرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة من المواطنين المصريين بالخارج، والاستجابة لأفكارهم ومقترحاتهم.

وذكرت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تلقت عددا من الردود على مجموعة من الاستفسارات المهمة سواء تلك الاستفسارات التي تلقتها خلال جولتها الخارجية أو عبر مبادرة "ساعة مع الوزيرة" أو الاستفسارات الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونوهت وزيرة الهجرة، بأن تلبية احتياجات والرد على استفسارات المصريين بالخارج يأتي على رأس أولويات استراتيجية وزارة الهجرة، وذلك برؤية شاملة تتضمن التنسيق الكامل مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتلبية لتلك الاحتياجات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار حرص وزارة الهجرة على تلبية احتياجات المصريين بالخارج، والتواصل المباشر والمستمر.

وقد ترأست السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لجنة المقابلات الشخصية التي عقدتها الوزارة للاختيار ما بين المتقدمين للمناصب القيادية والإشرافية بالوزارة، وفقًا للمعايير التي نص عليها الإعلان الذي طرحته الوزارة.

حيث تشكلت لجنة الاختبار من: د. خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات، ود. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزيرة، والسفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والأستاذ عماد سوريال، مساعد وزيرة الهجرة للشئون الإدارية والمالية، و المستشار نمير نجم، المستشار القانوني للوزارة، ود. إبراهيم أمين، معاون وزيرة الهجرة للموارد البشرية.

