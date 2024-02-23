القبض على 5 عناصر إجرامية في الأقصر والدقهلية والمنوفية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الأقصر والمنوفية وقنا والدقهلية جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر،عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الشابو وفرد محلى وطلقتين، وضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية لمخدري الشابو، الهيروين، وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

وفي مديرية أمن المنوفية تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وميزان حساس، وتم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزتهما 1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وفرد محلي وطلقة، وتم ضبط 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة الحشيش، الهيروين، الآيس، وفرد محلي وطلقة.

وفي مديرية أمن قنا ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

مخدرات بـ مليون جنيه

وفي مديرية أمن الدقهلية تم ضبط عنصرين إجراميين له معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر، وبحوزته 10 كيلو جرام لمخدر البانجو، وكمية لمخدر الحشيش، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، ودراجة نارية دون لوحات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ أكثر من مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عنصرين إجراميين وسيدة في الدقهلية

وفي سياق أخر ، ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،عنصرين إجراميين وسيدة في محافظة الدقهلية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، بلغت قيمتها نصف مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الدقهلية، قيام عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، وسيدة، بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة السنبلاوين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 7،700 كجم لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الهيروين و2 سلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من نصف مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء هذا إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية، والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة، لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.