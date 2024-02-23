ارتفاع طفيف بأسعار النفط وبرنت يسجل 83.15 دولار للبرميل

سجلت أسعارالنفط، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 23-2-2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 83.15 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.07 دولار للبرميل.

أكد وكيل وزارة النفط الكويتي الشيخ الدكتور نمر الصباح، أهمية توحيد جهود العمل الدولي وتعزيز سبل التعاون نحو تحسين أسواق الغاز وتحقيق أمن الطاقة في ظل المتغيرات المستمرة.

وقال المسئول الكويتي خلال مشاركته في الدورة الـ14لندوة وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة العالمي ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) واجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى حول أسواق الكربون واقتصاد الكربون الدائري بالرياض إن الكويت تلقي أهمية بالغة للمشاركة في أعمال وأنشطة منتدى الطاقة الدولي وذلك لأنه يمثل منصة مهمة للحوار المشترك بين الوزراء والقياديين والمختصين للوصول للأهداف المنشودة للحد من التغير المناخي كما تعد دولة الكويت إحدى الدول الأعضاء الدائمين في المنتدى والمتمثلة في عضويتها في كل من المجلس التنفيذي واللجنة الاستشارية الصناعية للمنتدى وذلك من خلال تبادل الرؤى ذات الصلة في توقعات الطاقة لكل من المنظمات الدولية (الوكالة الدولية للطاقة) و(أوبك) و(منتدى الطاقة الدولي) خلال الاجتماعات.

وأضاف حرصنا خلال مشاركتنا على مناقشة دور أسواق الكربون في تحولات الطاقة وتعزيز الاستثمار والتمويل في تغيير المناخ وتنشيط وإصلاح الاسواق نحو التعافي عبر تحفيز الاستثمار نحو توفير أمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة .

وتابع لقد شددنا على أهمية المقارنة التحليلية لتوقعات نتائج تقارير المنظمات الدولية لأسواق الطاقة وتقييم نتائجها واستعرضنا وسائل الوصول إلى أمن الطاقة على المدى الطويل بما يتوافق مع تحقيق أهداف التغير المناخي.

وأشار الصباح، إلى أننا سلطنا الضوء على النتائج والتوقعات للمقارنة التحليلية في تقييم الأثر البيئي في استهداف الحياد الصفري للانبعاثات كما أكدنا أهمية تعزيز الطاقة المتجددة عبر تقييم الأثر البيئي وصولا للحياد الصفري لانبعاثات لتحقيق اقتصاديات تنافسية مستدامة.