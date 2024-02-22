ارتفاع طفيف بأسعار النفط وبرنت يسجل 78.08 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس 22-2-2024، وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة، والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا إلى 78.08 دولار للبرميل، وزاد خام برنت تسليم أبريل 14 سنتًا إلى 83.17 دولار للبرميل وذلك وفقالوكالةالأنباءالعمانية.

وارتفعت أسعار النفط إلى 1% أمس الأربعاء، وسجلت عقود النفط المرتبطة بالتسليم على المدى القريب أعلى علاوة لها منذ أشهر.

ويدعم إعادة تشغيل مصافٍ في الولايات المتحدة الطلب، بعد أن أدَّت سلسلة من التوقفات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأمريكية إلى أدنى مستوى في عامين.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري، الخميس، إن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخين إلى الجنوب الشرقي من مدينة عدن اليمنية، الخميس، وهو ما تسبب في اندلاع حريق على سطحها.

لكن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية حد من تحقيق المزيد من المكاسب في الأسعار.

وقالت مصادر بالسوق لوكالة رويترز نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأميركية زادت 7.17 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير. كما ارتفعت مخزونات البنزين بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

ويدعم إعادة تشغيل مصافٍ في الولايات المتحدة الطلب، بعد أن أدت سلسلة من التوقفات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأميركية إلى أدنى مستوى في عامين.

ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، الخميس، متأخرة بيوم بسبب عطلة في الولايات المتحدة.