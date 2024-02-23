مخدرات بـ “نصف مليون جنيه”.. ضبط عنصرين إجراميين وسيدة في الدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عنصرين إجراميين وسيدة في محافظة الدقهلية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، بلغت قيمتها نصف مليون جنيه.

السنبلاوين مسرحًا لمزاولة النشاط

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الدقهلية، قيام عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، وسيدة، بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة السنبلاوين مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 7،700 كجم لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الهيروين و2 سلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من نصف مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء هذا إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية، والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة، لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

القبض على 3 متهمين ببث القنوات المشفرة في الشرقية

كما واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم القرصنة في مجال البث الفضائي.

وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية ، من ضبط مالك شبكتين بث تلفزيوني لاسلكية لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص، وأخرى لتوزيع خدمات الإنترنت بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وبحوزته 46 قطعة لمكونات الشبكتين أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية، و2 وحدة معالجة مركزية للتحكم في خدمات عملاء الشبكتين، وهاتف محمول يستخدم في إدارة الشبكتين والتواصل مع العملاء ويحتوى على محفظة إلكترونية.

كما تمكن ضبط مالك شبكة بث تلفزيوني لاسلكية لبث القنوات المشفرة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبحوزته محطتين لتقوية إشارة البث اللاسلكي للشبكة و28 قطعة لمكونات الشبكة، أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وتشفيرها وإعادة بثها بصورة لاسلكية.

وتم ضبط مالك شبكة بث تلفزيوني لاسلكية لبث القنوات المشفرة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزته وحدة معالجة مركزية ومحطة لتقوية إشارة البث اللاسلكي للشبكة، و26 قطعة لمكونات الشبكة أجهزة ومعدات ومستلزمات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية، وهاتف محمول يستخدم في إدارة الشبكة والتواصل مع العملاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.