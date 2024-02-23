الفحص والعلاج لعدد ٦٨٤ مواطنا بقرية اولاد نصير

أطلقت جامعة سوهاج قافلتها الطيبة المجانية، لخدمة أهالي قرية اولاد نصير بمركز سوهاج ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة انه تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحرص الجامعة علي توفير المزيد من الرعاية والإهتمام بالفئات الأكثر احتياجاََ في المجتمع، و المشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم تنفيذ القافلة بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات متعددة بكليات الطب البشري حيث تم تقديم الخدمات الطبية والتوعوية لأهالي قرية اولاد نصير وصرف العلاج بالمجان، لتخفيف الأعباء على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان القافلة الطبية تضمنت ١٢ تخصص طبي مثل الباطنة ، الأطفال، النساء وتوليد، الجراحة عامة ، جراحة مسالك ، جراحة عظام ، جلدية ، رمد ، صدرية وغيرها، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي ٦٨٤مواطن في تلك التخصصات الطبية المختلفة.

كما اضاف الدكتور الشاذلي صالح موسى وكيل كلية الطب البشري لخدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم تحويل عدد ٢٦ حالة إلى المستشفيات الجامعية لإستكمال الفحوصات وإجراء التدخلات الجراحية اللازمة لهم، وشارك بالقافلة الطبية ١٤ طبيب، و٢ صيادله.

واضح فراج علي حسن مدير اداره خدمه المجتمع بالكليه ان القافله تضمنت عدد من الندوات التوعوية عن تنظيم الاسره والقضيه السكانية، وشارك فيها الدكتوره اميره فايز مدرس مساعد صحه عامه، والدكتوره ساره السيد مدرس الطب الشرعي.