محافظ الدقهلية: صرف مبلغ 50 الف جنيه للمتوفي فى حادث ميت غمر

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تداعيات حادث تصادم 2 سياره ميكروباص مع عربيه كاروا علي طريق القاهره المنصوره امام قريه ميت ناجى بنطاق مركز ومدينة ميت غمر .

وأوضح " المحافظ " بأنه فور وقوع الحادث تم تكليف كلا من الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث من خلال نقل المصابين الي المستشفيات وانهاء اجراءت دفن المتوفيين وصرف تعويضات لأسر المتوفيين والمصابين .

وأوضح " مختار " بأن الحادث اسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين وتم نقل المصابين الي مستشفيات الصحه لتلقي العلاج.

وأشار " المحافظ " الي أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات تسليم المتوفيين الي ذويهم وجاري متابعة حالات المصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم حتي الشفاء التام وخروجهم الي أسرهم .وقرر " مختار " صرف مبلغ وقدره 50 الف جنيه لكل رب اسره متوفي و 25 الف جنيه لكل فرد اعزب متوفي و 5 آلاف جنيها لكل مصاب ، وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة صرف هذه المساعدات وتلبية كافة احتياجات هذه الأسر .

وأكد " المحافظ " علي ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الانسانية وفي الازمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة .