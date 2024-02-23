أيمن محسب عن صفقة الاستثمار الكبرى: جهود مصر بدأت تؤتي ثمارها (فيديو)

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن أولويات الاستثمار اتجاه الدولة في الحفاظ على المواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن الحفاظ على المواطن يضم عدة نواحي الأول عبر استقرار سوق الصرف المرتبطة بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، مؤكدًا أن هذا كان السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار على المواطن المصري.

الاستثمار المباشر الأجنبي يوفر عملة صعبة

وأوضح أن الاستثمار المباشر الأجنبي يوفر عملة صعبة يسيطر على التضخم وارتفاع الأسعار، مضيفًا أن الاستثمار المباشر يمنح الثقة للغرب والعرب باقتصاد مصر.

وقال إن ما جرى إنفاقه لتهيئة البيئة الاستثمارية في مصر والخطة الموضوعة لجذب الاستثمار جرت بنجاح والآن تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أنه لا يمكن إنكار فضل الحوار الوطني الذي كان من ضمن أولوياته الاستثمار الأجنبي المباشر لتوطين الاستثمار في مصر.