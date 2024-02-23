الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أيمن محسب عن صفقة الاستثمار الكبرى: جهود مصر بدأت تؤتي ثمارها (فيديو)

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن أولويات الاستثمار اتجاه الدولة في الحفاظ على المواطن المصري.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن الحفاظ على المواطن يضم عدة نواحي الأول عبر استقرار سوق الصرف المرتبطة بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، مؤكدًا أن هذا كان السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار على المواطن المصري.

الاستثمار المباشر الأجنبي يوفر عملة صعبة

وأوضح أن الاستثمار المباشر الأجنبي يوفر عملة صعبة يسيطر على التضخم وارتفاع الأسعار، مضيفًا أن الاستثمار المباشر يمنح الثقة للغرب والعرب باقتصاد مصر.

وقال إن ما جرى إنفاقه لتهيئة البيئة الاستثمارية في مصر والخطة الموضوعة لجذب الاستثمار جرت بنجاح والآن تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أنه لا يمكن إنكار فضل الحوار الوطني الذي كان من ضمن أولوياته الاستثمار الأجنبي المباشر لتوطين الاستثمار في مصر.

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