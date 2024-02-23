روسيا تغضب المجلس العسكري في غينيا بعد حل الحكومة

احتج المجلس العسكري في غينيا، بعد تحذير السفير الروسي في كوناكري، من اضطرابات محتملة في العاصمة كوناكري.

وصدر التحذير بعد أن حل زعيم المجلس العسكري العقيد مامادي دومبويا الحكومة، وأمر بإغلاق جميع الحدود.

واعتذر السفير أليكسي بوبوف للمجلس العسكري عما وصفه بسوء فهم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الغينية.

تولى العقيد دومبويا السلطة في انقلاب عام 2021، وحل حكومته، يوم الاثنين، دون تقديم أي تفسير.

كما أمر بمصادرة جوازات سفر الوزراء المقالين وتجميد حساباتهم المصرفية.

وذكرت وسائل الإعلام الغينية، أن قرار العقيد دومبويا دفع السفارة الروسية في غينيا إلى نصح المواطنين الروس بتوخي الحذر لأنه قد تكون هناك اضطرابات في كوناكري عاصمة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ورد المجلس العسكري بغضب، حيث استدعى مسؤول في وزارة الخارجية بوبوف إلى اجتماع.

كما نقل عن بوبوف قوله من قبل التلفزيون والإذاعة المملوكين للدولة في غينيا «شرحت أنه كان سوء فهم، ترجمة خاطئة لما تم نشره. تم نشر الإعلان باللغة الروسية فقط للمواطنين الروس" .

وقبل المجلس العسكري الاعتذار، في حين قال بوبوف إن الحادث لن يؤثر على العلاقات بين البلدين.

وغينيا واحدة من عدة مستعمرات فرنسية سابقة في غرب أفريقيا تعرضت لانقلابات في السنوات الأخيرة.

واتجهت المجالس العسكرية، التي استولت على السلطة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، نحو روسيا، بينما كانت معادية لفرنسا والكتلة الإقليمية في غرب أفريقيا، إيكواس.ومع ذلك، حاول العقيد دومبويا الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف.

وقد وعد بإجراء انتخابات لاستعادة الحكم الديمقراطي بحلول نهاية عام 2024.

حظر المجلس العسكري جميع المظاهرات في عام 2022 واحتجز العديد من قادة المعارضة وأعضاء جماعات المجتمع المدني.

أطاح العقيد دومبويا بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021 ، قائلا إن الجيش ليس لديه خيار سوى الاستيلاء على السلطة بسبب الفساد المستشري وتجاهل حقوق الإنسان وسوء الإدارة الاقتصادية.

وكان كوندي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في غينيا، وتولى منصبه في عام 2010 بعد انتهاء الحكم العسكري.

أعيد انتخابه في عام 2015 ، لكنه واجه احتجاجات بعد أربع سنوات عندما غير الدستور للترشح لولاية ثالثة