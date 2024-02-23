الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الفرنسية: باريس ستزود يريفان بصواريخ دفاع جوي

سيباستيان ليكورنو
سيباستيان ليكورنو

صرح وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، بأن فرنسا ستزود أرمينيا بصواريخ دفاع جوي إذا احتاجتها.

وحسب سبوتنيك، قال ليكورنو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني سورين بابيكيان، في بريفان: "فيما يتعلق بالدفاع الجوي... سأقول عن الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى وغيرها، إذا... كانت أرمينيا بحاجة إليها، فسيتم نقل هذه الصواريخ أيضًا تحت تصرفكم".

وأشار إلى أنه ناقش القضايا المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة قصيرة المدى من طراز "ميسترال" في أرمينيا.

 

ووفقا للوزير الفرنسي، فإن التدريب على استخدام هذه الأنظمة بسيط للغاية.

وقال وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان، رداً على سؤال حول مدى توافق أنظمة الدفاع الجوي المقدمة من الجانب الفرنسي مع نظام الدفاع الجوي الأرميني الروسي المشترك، إن أرمينيا تقوم بتجديد أصول الدفاع الجوي لإنشاء نظامها الخاص.

 

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