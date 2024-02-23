صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر)

حرصًا من “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة، نقلًا عن القناة الأولى المصرية.

يؤدي الأئمة تحت عنوان: "تحويل القبلة.. دروس وعبر"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

خطبة الجمعة لا تزيد على 15 دقيقة:

شددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

وأكد البلاغة الإيجاز، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.