محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر

استقبل الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، والشيخ السيد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بالإنابة عن الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، وأدوا صلاة الجمعة من داخل مسجد النصر بالمنصوره .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والنائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ والعميد أ.ح أحمد الدغيدي نائب المستشار العسكري للمحافظة ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية ، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة .

وأوضح " المحافظ " بأن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال عام 2023 وحتي الآن بلغت 47 مسجدا بمختلف قري ومدن المحافظه مما يؤكد علي عطاء أبناء هذه المحافظه العريقة وحبهم للخير ، وتم توزيع عدد 57 الف طن لحوم الأضاحي وإطعام الطعام وعدد 97 الف شنطة سلع ومواد غذائية علي الأسر الأولي بالرعاية مقدمة من وزارة الأوقاف .

ووجه " مختار " خالص الشكر والتقدير لفضيلة مفتي الجمهورية ولوزير الأوقاف علي حرصهم مشاركة شعب الدقهلية الاحتفال بعيدهم القومي كل عام .

وثمن " محافظ الدقهلية " دور وزارة الأوقاف وعلي رأسها الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف في افتتاح العديد من المساجد ودور المجتمع المدني بالدقهليه الذي يعد شريك أساسي في البناء والتنمية التي تشهدها المحافظه في مختلف القطاعات الخدمية وفي مقدمتها بناء المساجد .

هذا وقد القى خطيب الجمعه الشيخ أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصوره خطبته تحت عنوان ( جبر الخواطر وأثره في تقوية الروابط والعلاقات الإجتماعية ) .



