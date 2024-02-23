الجمعة 23 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية..تفوق الأحمر

الأهلي
الأهلي

يستضف استاد بابا يارا مساء اليوم الجمعة المواجهة القوية والمرتقبة والتي ستجمع بين الأهلي وميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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برنامج الأهلي اليوم قبل موقعة ميدياما الغاني الليلة بدوري أبطال أفريقيا

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب مجموعته بعد مرور 4 جولات برصيد 6 نقاط بينما يحتل ميدياما المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

تنطلق مباراة الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الساعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي ، وتذاع عبر قناة بي أن سبورتس.

وتستعرض “ بوابة الوفد ” تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية..

والتقي الأهلي مع الأندية الغانية في 17 مباراة سابقة بتاريخ دوري أبطال أفريقيا ،حقق المارد الأحمر الفوز في 7 مباريات، بينما خسر في 5 مواجهات وتعادل في خمس مواجهات.

 

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