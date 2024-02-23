الجمعة 23 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جنود إسرائيليون يرفضون مقابلة نتنياهو خلال زيارته لقاعدتهم

رئيس الوزراء الصهيوني
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو

رفض جنود إسرائيليون، مقابلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته لقاعدتهم في جبل الشيخ أمس، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم الجمعة.

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وضربت حالة من التخبط حكومة الاحتلال الصهيونى فيما يتعلق باجتياح رفح جنوب قطاع غزة تزامنا مع اعتراف مسئولين إسرائيليين بعدم امتلاك استراتيجية واضحة لإجلاء 1.2 مليون مدنى من رفح وكم من الوقت ستستغرق.

وزعم نتنياهو، أن قواته تعد خطة لإجلاء أكثر من مليون فلسطينى استعدادا لشن عملية برية. وادعت تقديرات جديدة لدى الاحتلال أن حوالى 5 آلاف إلى 8 آلاف مقاوم يتواجدون تحت أنفاق رفح بما فيهم قيادة حماس وعدد من المحتجزين فيما صوت الكنيست الإسرائيلى على قانون طرحه «نتنياهو» ضد إقامة دولة فلسطينية بدعم من 99 عضو كنيست.

استمرار العدوان الصهيوني لليوم 140

 ويستمر قصف الاحتلال وعدوانه على غزة لليوم الـ140،  وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون صرحوا، الثلاثاء الماضي، بأن "عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".

 وأفاد المسؤولون بأنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة".

 يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها هدنة دامت سبعة أيام.

 وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 69 ألفًا آخرين من أهالي غزة، غالبيتهم نساء وأطفال.

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