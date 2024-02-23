وزير التعليم العالي: التصنيف العربي للجامعات بداية عصر الابتكار

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التصنيف العربي للجامعات بداية عصر جديد للتميز والابتكار.

جاء ذلك خلال حفل تسليم شهادات الجامعات المتقدمة في قائمة التصنيف العربي للجامعات النسخة الأولى لعام 2023.

التصنيف العربي للجامعات خطوة جريئة

وأوضح وزير التعليم العالي أن التصنيف العربي للجامعات يمثل خطوة جريئة للأمام في السعي نحو رفع معايير التعليم العالي والبحث العلمي في جميع أنحاء العالم العربي.

ونوه وزير التعليم العالي بأن جامعات الدول العربية شهدت في الفترة الأخيرة طفرة في تصنيفها الدولي.



وطالب وزير التعليم العالي القائمين على التصنيف العربي للجامعات أن تركز النسخة الثانية على تقييم الجامعات وفقًا للتخصصات.

وأكد وزير التعليم العالي أن الجامعات العربية أثبتت طفرة في مجال التخصصات وأصبحت هناك جامعات في مراكز متقدمة في تخصصات مثل الطب والزراعة والصيدلة وغيرها لتتبوأ المراكز الأولى في التصنيفات الدولية.

وهنأ وزير التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الجامعات في العالم العربي التي احتلت المراكز المتقدمة بـ 115 جامعة من 16 دولة عربية، كما وجه الشكر للقائمين على التصنيف في نسخته الأولى.

التصنيف العربي للجامعات أصبح ضرورة

وقال الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، إن التصنيفات أصبحت نقطة مرجعية للحكومات لتقييم فعالية الجامعات، ولصانعي السياسات الجامعية لصياغة خطط تطوير الجامعة، وللشركات لاختيار المؤسسات الشريكة، وللطلاب وأولياء الأمور لاختيار الجامعة.

وأشار سلامة إلى أن دخول الجامعات ضمن التصنيف العالمي، أصبح أحد شروط اعتماد وزارات التعليم العالي في بعض الدول للموافقة على تأسيس شراكة، أو إنشاء فروع لجامعات أجنبية بها.

ولفت أمين اتحاد الجامعات العربية إلى أهمية وجود تصنيف عربي للجامعات يلائم الخصوصية العربية ومدعوم بمؤشر عربي لتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي وإعادة تصنيفها بما يحقق التوافق العربي، وفق معايير عالمية تشتد فيها المنافسة وضغوطات سوق العمل.

وأضاف سلامة أن العالم يوجد به أكثر من 30 ألف جامعة ومعهد عال، في 238 دولة، ويتم سنويًا تقييم وتصنيف عدة آلاف منها لاختيار أفضلها من خلال نحو 20 تصنيفًا دوليًا للجامعات.

