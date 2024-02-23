أب فلسطيني يبكي طفله الرضيع: أديتني إياه بالحرب وأخذته في الحرب (فيديو)

ظهر أب فلسطيني يبكي ابنه الرضيع الذي استشهد في القصف الصهيوني على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال باكيًا: ""أديتني إياه في الحرب وأخذته في الحرب، يا رب نحمدك ونشكرك"، مضيفًا: "أنت اللي بتعطي وأنت اللي بتاخد يا رب".

وتابع موثقًا موعد وفاته وشكله: "أنولد يا ربي في مستشفى الشفاء يوم 20 أكتوبر، أوهو أشقر وعينه زرق".

استمرار قصف الاحتلال على غزة

ويستمر قصف الاحتلال وعدوانه على غزة، وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون صرحوا، الثلاثاء الماضي، بأن "عمليات الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة على وشك الانتهاء، وأنه من المتوقع أن يتخذ الجيش في الأيام المقبلة قرارًا بشأن الهجوم المحتمل على رفح".

وأفاد المسؤولون بأنه "لا تزال هناك بضعة أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة".

يأتي ذلك في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة ضد قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها هدنة دامت سبعة أيام.

وأسفرت العمليات الإسرائيلية التي جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس ضد إسرائيل، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 69 ألفًا آخرين من أهالي غزة، غالبيتهم نساء وأطفال.