اليوم..تشيع جثمان الرياضي بكلفن كيبتوم

يُشيع جثمان الرياضي كيلفن كيبتوم، اليوم الجمعة، وسط حالة من الحزن والدموع أصابت المواطنيين أمس الخميس أثناء تجهيزه في استاد إيتن في كينيا.

توفي حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون البالغ من العمر 24 عاما، ومدربه الرواندي جيرفيه هاكيزيمانا في حادث سيارة قبل ما يزيد قليلا عن 10 أيام.

جاءت وفاة كيبتوم بعد أشهر فقط من تسجيله رقما قياسيا عالميا للرجال قدره 2 ساعة و 35 ثانية في ماراثون شيكاغو ، وكان يتطلع إلى أولمبياد باريس.

اعترف جيفري كيبسانج كامورور، عداء الماراثون المخضرم ووصيف ماراثون لندن 2023 ، بفقدان زميله الرياضي وقال إن الأحداث الرياضية القادمة لن تكون هي نفسها بدونه للمنافسة.

وقال: "أعتقد أن الألعاب الأولمبية لن تكون هي نفسها مرة أخرى لأن الكثير من الناس كانوا يتوقعون معركة كبيرة من مختلف الرياضيين والرياضيين الأقوياء".

وبحسب ما ورد كان النجم الرياضي يخطط أيضا لمحاولة الجري لمسافة 42 كيلومترا في أقل من ساعتين في ماراثون روتردام في أبريل ، وهو إنجاز لم يتحقق من قبل في المنافسة المفتوحة، كنا نتطلع حقا إلى ما سيفعله لأن طموحه كان تشغيله في أقل من ساعتين".

كانت مراسم التأبين، في إيتن هي المحطة الأولى في رحلة النعش من مشرحة في إلدوريت إلى مثواه الأخير في مزرعته في نايبيري غدا.

تجمع أفراد الأسرة والرياضيون والأصدقاء، في المستشفى في الصباح حيث تم تحميل نعشه على سيارة جنازة في بداية موكب لمرافقته إلى المنزل.

كان كيبتوم أحد أكثر الرياضيين إثارة في الجري علي الطرق منذ سنوات، بعد أن حطم الرقم القياسي العالمي في ما كان ظهوره الثالث فقط ماراثون النخبة.

قال الرياضي ويلسون كيبسانغ:" أعرف كيف يشعر شخص حطم الرقم القياسي العالمي ويموت في حادث طريق ، إنه أمر محزن للغاية، لذلك كرياضي، جئنا إلى هنا لمنحه إرسالا جيدا».

وبعد وقفة احتجاجية مساء الخميس في قرية والديه، ستقام الجنازة الرئيسية يوم الجمعة بحضور الرئيس وليام روتو القداس.