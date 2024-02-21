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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"تاس": إسرائيل لم تقرر بعد إرسال وفد إلى القاهرة للتوصل إلى اتفاق مع "حماس"

نتن ياهو
نتن ياهو

أكد مصدر حكومي إسرائيلي لوكالة "تاس" أن إسرائيل لم تتخذ بعد قرارها إرسال وفد إلى القاهرة لمواصلة المشاورات حول الاتفاق مع حركة "حماس".

 

وحسب روسيا اليوم، قال المصدر ردا على سؤال حول الوفد المتجه إلى القاهرة: "لم يتم اتخاذ أي قرار بعد".

 

وفي وقت سابق، هددت حركة "حماس" بتعليق مشاركتها في مفاوضات وقف إطلاق النار ما لم يتم إدخال مساعدات عاجلة إلى شمال قطاع غزة، حيث حذرت وكالات الإغاثة من مجاعة تلوح في الأفق.

 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قيادي في "حماس" إن "الحرك تنوي تعليق المفاوضات إلى أن يتم إدخال المساعدات لشمال غزة".

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أنه "لا يمكن إجراء مفاوضات والجوع ينهش الشعب الفلسطيني".

 

 

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