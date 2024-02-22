الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: إسرائيل تعمل عمدًا على إخراج الفلسطينيين من غزة

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، أن سياسة إسرائيل المتمثلة في إخراج الفلسطينيين من غزة ستؤدي إلى اختراق الحدود مع مصر وستكون محفوفة بكارثة إنسانية في المنطقة.

وحسب سبوتينك، قال نيبينزيا بحسب قناة "تليجرام" التابعة لوزارة الخارجية الروسية: "في الواقع، نحن نتحدث عن سياسة القدس الغربية الهادفة "لإخراج" الفلسطينيين من غزة، والتي ستؤدي عواقبها حتماً إلى قيام سكان غزة باختراق الحدود مع مصر، وسوف "تنتشر" كارثة إنسانية على أراضيها".

 

وأشار نيبينزيا إلى أن أعمال العنف غير المسبوقة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمرة منذ ما يقرب من 140 يومًا، وإحصائيات الخسائر والدمار تتحدث عن نفسها.

وقال نيبينزيا: "أكثر من 29 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، وقعوا ضحايا للقصف العشوائي والإجراءات العنيفة التي قام بها الجيش الإسرائيلي".

وفي الوقت نفسه، وفقا لنيبينزيا، فإن جهود أمريكا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم تكن ناجحة.

وقال: "الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن على الأرض، والتي يرددها زملاؤنا الأمريكيون، لم تؤد حتى الآن إلى شيء".

وتابع: "من الواضح أن واشنطن ببساطة لا تملك أي أدوات تأثير حقيقي على الحكومة الإسرائيلية".

 

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