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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مندوب روسيا في مجلس الأمن يهاجم أمريكا وإسرائيل.. حرب غزة غير مبررة

مندوب روسيا في مجلس
مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي

أكد مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تبرر استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 وأشار إلى أن مدينتي خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة تتعرضان للحصار الإسرائيلي والقصف المستمر، قائلًا إن آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة وقعوا ضحايا للعنف الإسرائيلي. 

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ونوه إلى أن الجهود الدبلوماسية الأمريكية بشأن الحرب على غزة لم تسفر عن نتائج إيجابية على الأرض، مشيرا إلى أن الموقف الأمريكي المتشدد من الحرب على غزة أدى إلى زيادة العنف في المنطقة. 

ولفت في كلمة نقلتها قناة “الغد” إلى أن تعطيل قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يخدم أحدا، مؤكدا أن إسرائيل لم تحقق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية في قطاع غزة ولن تسهل إطلاق سراح الأسرى، وأن العمليات العسكرية الإسرائيلية تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 وتابع: “نشعر بخيبة الأمل من القرار غير المبرر لبعض الدول الغربية بقطع التمويل عن الأونروا وندين محاولات تشويه سمعتها وتوصيف أنشطتها لأغراض سياسية”.

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