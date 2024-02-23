وزير النقل ووزير البنية التحتية الرواندي يتفقدان مشروع محطة معالجة كيجالى بالك

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه جيمى جاسورى وزير البنيه التحيه الرواندي بزيارة محطة معالجة وتنقية كيجالى بالك والمقامه على نهر اكاجيرا الذى يصب فى بحيره فيكتوريا وحيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة 40 مليون لتر مياه نظيفه يوميا تغطى احتياجات 500الف نسمه من سكان كيجالى بنسبه 30% من سكانها .

وذلك فى اطار زيارة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لدولة رواندا لبحث تدعيم التعاون المشترك مع الجانب الرواندي .

كما تأتي أهمية هذه الجولة لكون المشروع يقع على نهر اكاجيرا احد اهم روافد منابع نهر النيل والذي ينبع من بحيرة كيفو ويصب في بحيرة فيكتوريا وحيث يعتبر هذا النهر احد الروافد الهامة في مشروع ربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED والذي سيسهم عند تنفيذه في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه (دول حوض النيل ) ابتداءا من رواندا وحتى مصر. وفي تنشيط السياحة مما ينتج عنه زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل، ويفتح المجال للشراكة على نطاق أوسع مستقبلاً مع هذه الدول، ويعتبر هذا الممر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة.

وذلك في ضوء ما يحظى به هذا المشروع من أهمية استراتيجية في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ لبرامج البنية التحتية.

واستمع كل من وزير النقل المصري ووزير البنيه التحتيه الرواندى والوفد المرافقه لهما بعرض فنى عن المشروع قدمه

المهندس احمد بهجت وعن التحديات التى واجهت المشروع ثم قام الوزيرين بجولة تفقديه بالمشروع لمشاهدة الموقف التنفيذى للمحطه حيث أبدى الفريق مهندس وزير النقل إعجابه بالمشروع وتقديم كل الدعم اللوجيستى لمستلزمات المشروع والتى يتم استيراد بعض المواد من مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد وإنتاجها فى المشروع حيث تعتبر دوله رواندا من الدول الحبيسه وواحدة من دول حوض النيل والتى وجهت القياده السياسيه بزيادة حجم التعاون معها وتوسيع أوجه ذلك التعاون وتبادل الخبرات الفنيه لصالح العلاقات المصريه الروانديه والشعبين الصديقين.

يذكر أن المشروع بنظام الشراكة بين القطاع العام و الخاص PPP لمدة ٢٥ سنة بين الحكومة الرواندية و شركة متيتيو ويتم تنفيذه عن طريق تحالف بين ميتيو مصر و ميتيو العالمية

هذه الزيارة تأتي استكمالا للمباحثات واللقاءات التي عقدها الفريق مهندس كامل الوزير خلال زيارته لرواندا والتي بدأها بلقاء مع إدوارد نجيرينتي - . رئيس وزراء جمهورية رواندا وتم التباحث حول التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة و تبادل الخبرات وتدريب المهندسيين والعاملين الروانديين في الجامعات والمعاهد المصرية

و تعزيز أطر التعاون مع رواندا من خلال زياده الاستثمارات والتبادل التجارى اعقبه عقد اجتماعاً ثلاثياً بين وزير النقل المصري و كل من جيمي جاسوري وزير البنية التحتية ، وجان كريسوستوم وزير التجارة والصناعة بجمهورية رواندا وذلك لبحت تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة