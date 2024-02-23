"أطفال السجينات" تشارك اليوم بمعرض"ديارنا" للحرف اليدوية

تشارك جمعية أطفال السجينات بجناح داخل معرض "ديارنا " ببراند حياة جديدة و shielded و بنوتة ومنتجات صنعت بحب بأيادي سيدات عظيمات.

كما يضم جناح الجمعيه منتجات رمضان ( مفارش-كوشن) منتجات الجلد الطبيعي ومنتجات التطريز اليدوي وحقائب تمزج بين الجلد الطبيعي والخيامية والتطريز اليدوي بالإضافة إلى منتجات الديكور المنزلي.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، بالقاهرة الجديدة، والتي تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، ويبدأ المعرض في استقبال الجمهور اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى 9 مارس المقبل، ويفتح أبوابه من 10 صباحا وحتى 10 مساء يوميا.



