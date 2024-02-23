أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إطلاق برنامج منتدى الطفل المصري بمحافظتي الإسكندرية والمنيا وذلك في إطار دعم وتعزيز حق مشاركة الطفل وإتاحة فرص للتعبير عن الرأي.

نظم فريق عمل البرنامج انتخابات تشكيل المنتديات الفرعية بمحافظتي الإسكندرية والمنيا برعاية السادة المحافظين وحضور ممثلي الجهات المعنية والسادة النواب ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وصرحت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بأن المجلس يولي أهمية خاصة بإنفاذ حقوق الطفل وخاصة دعم حقه في المشاركه والتعبير عن آرائه وتحقيقا لذلك فقد أسس المجلس منتديات الطفل بالمحافظات بالانتخاب من بين الأطفال المرشحين من الجهات المعنية المختلفة وبالتعاون المباشر مع السادة المحافظين، وبالشراكة مع المجتمع المدني الفاعل في مجال حقوق الطفل.

وأكدت "عثمان" على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل بكل جد واهتمام على محور تمكين الطفل في شتى المجالات، وفي إطار ذلك تم إطلاق العديد من المبادرات الهامة، في العديد من المحافظات حرصا على توفير الفرص العادلة لكافة الأطفال داخل جمهورية مصر العربية دون تمييز.

وأضافت "عثمان" أنه يتم بناء قدرات الأطفال المنتخبين وتنمية مهاراتهم ومساعدتهم علي التعبير عن آرائهم بحرية وديمقراطية في كل الأمور التي تخصهم من خلال اللقاءات الدورية مع السادة المسئولين وتقديم التوصيات والمقترحات والآخذ بها بالإضافه الي مشاركتهم في وضع الخطط ورسم السياسات الخاصة بقضايا الطفل كما يتم تصعيد من يمثل أطفال مصر بالبرلمان العربي للطفل والأليات العربية والدولية الأخري الخاصة بالطفل.

وأشار الأستاذ محمد مصطفي مدير منتدي الطفل المصري بأنه قام الأطفال بانتخاب عدد ١٥ طفل وطفلة بكل محافظة يمثلون جميع فئات الأطفال داخل المحافظة بالتعاون المباشر مع جميع الجهات المعنية وفقاً للمعايير والأسس التي تحقق المساواة وعدم التمييز وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مشيرا إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيقوم بتنفيذ الاجتماعات والفاعليات الخاصة بالبرنامج بالتعاون مع الوحدة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ومكتبة مصر العامة بالمنيا وهيئة إنقاذ الطفولة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة "إيفاك" بالإسكندرية.



