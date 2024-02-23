انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بأسواق البحيرة اليوم الجمعة

سجلت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضا، داخل أسواق الطيور الطازجة، بأسواق مدن وقرى البحيرة، صباح اليوم الجمعة، بقيمة تتراوح ما بين جنيهين إلي ثلاثة جنيهات للكيلو الواحد، لتتراوح ما بين 95جنيها إلى 98جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 117إلي 119جيها للكيلو، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 138إلي 140جنيها للكيلو ، وأسعار وراك مابين 108إلي 110 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البانية مابين 194إلي 198جنيها للكيلو ، وأسعار شيش مابين 195إلي 197جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار فصوص مابين 194إلي 196جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار شاورما مابين 194إلي196جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الهياكل ما بين 50 إلى 52جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار جناح مابين 70 إلي 73جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار كبد وقوانص مابين 110 إلي 112جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار كبد صافي مابين 130 إلي 132جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار بط فرنساوي ما بين 102 إلي 104جنيهات للكيلو .