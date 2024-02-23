التابعي: معدن الأهلي يظهر في المباريات الصعبة وموديست وجوده زي عدمه

أكد بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن عودة الجنوب أفريقي بيرسي تاو ستكون مؤثرة في تشكيل الأهلي، مضيفا أن أنتوني موديست غيابه مثل وجوده.

أضاف التابعي في تصريحاته أن الأهلي قادر على تحقيق نتيجة جيدة أمام ميدياما في دوري أبطال أفريقيا، ودائما معدن لاعبي الأهلي تحديدا يظهر في المباريات الصعبة.

وتابع: عندما يحتاج إلى الفوز في أي مباراة يتحقق، والدليل ما حدث في لقاء اتحاد جدة بكأس العالم للأندية لم يكن احد يتخيل هذه النتيجة مطلقا.

وأشار: "الأهلي سوف يلعب هذه المباراة بحذر شديد، وسيتعامل على حسب مجريات اللقاء، وميدياما الغاني سيحدد طريقة لعب الأهلي خصوصا في ظل تراجع مستواه مؤخرا، ولكن هناك حذر بالتأكيد من جانب الأهلي خوفا من أي أمور قد تحدث في البداية.. واتوقع ان يبدأ بيرسي تاو المباراة اساسيا".

وتابع : "الرباعي هاني ومعلول وياسر ومنعم هم الأجهز حاليا في الخط الخلفي، والأهلي يسعى للوصول لنفس فورمة كأس العالم للأندية".

وأختتم: "الأهلي سيحقق نتيجة جيدة أمام ميدياما، ولن يخسر اللقاء بأي حال من الأحوال".