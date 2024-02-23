الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إشادة دولية بالشاشة خماسية الأبعاد بمطار القاهرة

مطار
مطار

بحضور سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا علي التونسي  واللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة أفريقيا، وبالتعاون مع الشركة المتعاقدة لحق استغلال شاشات مطار القاهرة تم عرض الإعلان الترويجي لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات والمقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتى 1 مارس 2024 تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، على الشاشة خماسية الأبعاد المتواجدة بين صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي.

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وأشاد علي التونسي بتواجد تلك الشاشة في مطار القاهرة الدولي والذي يعد أول واجهة للسياح والركاب القادمين إلي مصر ويتماشى مع أحدث الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتطوير المطارات وزيادة إيرادتها من خلال الانشطة التسويقية غير المتعلقة بالطيران.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاعلان عن مؤتمر دولي عن طريق تلك الشاشة التي تعد طفرة في مجال الدعايا وتقدم تجربة إعلانية مميزة للمتلقي علماً بأن تلك الشاشة هي الأولى من نوعها في مصر.

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