جوجل تطرح ميزة بالذكاء الاصطناعي للكتابة على Chrome

أضافت Google ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدية التجريبية إلى متصفحها مع إطلاق Chrome M122. يُطلق على أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة اسم "ساعدني في الكتابة"، لأنها يمكن أن تساعدك حرفيًا في كتابة المزيد من الجمل الوصفية أو حتى فقرات كاملة من رسالة قصيرة. تقول Google إن الأداة تستخدم نماذج Gemini الخاصة بها لفهم سياق صفحة الويب التي تتصفحها حتى تتمكن من إنشاء الاقتراحات المناسبة. إذا كنت في صفحة مراجعة، على سبيل المثال، فيمكن أن تقدم لك اقتراحًا يبدو وكأنه مراجعة بدلاً من نسخة مبيعات.

في أحد أمثلة Google، تمكنت الأداة من تقديم وصف لائق لما كان يبيعه الشخص من خلال مطالبة تقول ببساطة: "الانتقال إلى مكان أصغر لبيع المقلاة الهوائية مقابل 50 دولارًا". اقترحت الأداة فقرة كاملة كانت قادرة على توصيل رسالة المستخدم بشكل أفضل. وجاء في الاقتراح: "سأنتقل إلى مكان أصغر ولن يكون لدي مكان لمقلاة الهواء الخاصة بي. إنها في حالة جيدة وتعمل بشكل رائع. سأبيعها مقابل 50 دولارًا. يرجى الاتصال بي إذا كنت مهتمًا".

في مثال آخر، طلب المستخدم من الأداة أن تكتب له طلبًا لإرجاع خوذة دراجة معيبة وإبلاغه بأن المنتج قد أصيب بكسر، وهو ما لم يتم ذكره في ضمان المنتج. كما ترون في أمثلة Google، يمكنك تغيير طول الاقتراح ونبرةه إذا كان أول شيء تأتي به أداة الكتابة المساعدة ليس جيدًا بما يكفي لتلبية احتياجاتك. بمجرد الانتهاء، يمكنك النقر فوق الزر "استبدال" لتبديل مطالبتك بالكتابة المقترحة.

لتنشيط الأداة التجريبية، عليك الانتقال إلى الإعدادات في القائمة المنسدلة ثلاثية النقاط في Chrome. هناك، يمكنك العثور على صفحة الذكاء الاصطناعي التجريبي حيث يمكنك تفعيل "ساعدني في الكتابة". لاستخدام هذه الميزة، ما عليك سوى تحديد النص الذي تريد إعادة كتابته ثم النقر بزر الماوس الأيمن عليه لاستدعاء مربع "ساعدني في الكتابة". لاحظ أنه متاح فقط لمتصفحات Chrome على أجهزة Mac وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows في الولايات المتحدة في الوقت الحالي. يمكنه أيضًا فهم المطالبات وكتابة الاقتراحات باللغة الإنجليزية فقط.

أعلنت جوجل لأول مرة عن وصول أداة الكتابة في شهر يناير، عندما كشفت أنها ستبدأ في دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في متصفح Chrome الخاص بها. بالإضافة إلى "ساعدني في الكتابة"، قالت Google إنها تمنح المتصفح أيضًا منظم علامات تبويب مدعومًا بالذكاء الاصطناعي والقدرة على إنشاء سمات مخصصة.