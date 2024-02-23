تغيير شكل صفحات تسجيل الدخول والاشتراك في جوجل

بعد التشويق لها خلال الأسبوعين الماضيين، تطرح Google صفحة جديدة لتسجيل الدخول بتصميم أكثر وضوحًا قليلاً. التغييرات صغيرة ولا تؤثر على الوظائف، ولكنها شيء يواجهه المستخدمون كثيرًا، وتستخدم Google الإصدار السابق منذ أن غيرت شعارها، بقدر ما أستطيع رؤيته.

يجعل التحديث صفحة تسجيل الدخول (والاشتراك) أكثر انسجامًا مع أخلاقيات التصميم متعدد الأبعاد الخاصة بالشركة والتي تم طرحها مرة أخرى في عام 2014. ولتحقيق هذه الغاية، تمت محاذاتها الآن إلى اليسار (بدلاً من المنتصف) وتتميز باتجاه يتكيف تلقائيًا مع حجم الشاشة - لذا فهي أوسع على شاشات الكمبيوتر وأضيق على الهواتف الذكية. وقالت الشركة إنها تظهر على جميع أنواع الأجهزة، ولكنها قد لا تظهر على المتصفحات القديمة.

كان أكبر تغيير سابق أجرته Google على صفحة تسجيل الدخول الخاصة بها هو وضع إدخال كلمة المرور على صفحة ثانية في عام 2015. وقد تم إجراء هذا التحديث "استعدادًا لحلول المصادقة المستقبلية التي تكمل كلمات المرور"، ولتقليل الارتباك بين الأشخاص الذين لديهم عدة كلمات مرور في Google. وقالت الحسابات في ذلك الوقت.

وأكدت جوجل أن التغيير سيكون دائمًا، تمامًا مثل التحول إلى العرض المتكامل لـ Gmail. سيكون الطرح تدريجيًا إلى حد ما، بدءًا من 21 فبراير ومن المقرر الانتهاء منه بحلول 4 مارس 2024.