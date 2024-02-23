مسلسلات بـ "التيمة الشعبية" ينتظرها الجمهور

دائمًا ما يحتوى الموسم الرمضانى على المسلسلات الدرامية الشعبية التى يتُابعها الجمهور بشغف، وذلك لتناولها قصص وحكايات أقرب واقعية لحياة المواطن المصرى.

مسلسلات شعبية فى رمضان :

مسلسل العتاولة وتدور أحداثه حول شقيقين يعيشان في حارة شعبية، يمارسان العديد من الأعمال الخارجة عن القانون، ويدخلان في صراع كبير، ويسعى كل منهما للقضاء على الآخر.

المسلسل بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، كلّ من مي كساب، وزينة، وباسم سمرة، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، والعمل تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل حق عرب و تدور أحداثه فى منطقة الجمالية حول عرب السويركى الذى تظهر له أحداث من الماضى تغير مجرى الأمور، ومن بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام.

مسلسل بيت الرفاعى وتدور الأحداث حول شخصية طبيب يعيش بإحدى الأحياء الشعبية، ويتناول العمل حكاية عائلته والصراعات في المنطقة.

والمسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، ومحمد لطفى، ورحاب الجمل، وعايدة رياض.

مسلسل محارب الذي تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي ، حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماما بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته.

المسلسل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب.

مسلسل المعلم وتدور الأحداث حول تاجر سمك ويعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار فى شادر السمك.

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

مسلسل كوبرا الذى عاد به “محمد أمام” بعد غياب عامين،بشخصية شاب من منطقة شعبية، تدفعه الظروف لارتكاب خطأ ما، ليعيش بعدها حياة بشكلٍ مختلف تماماً عن حياته السابقة.

ويشاركه البطولة، كلّ من مجدي كامل، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، ومنة فضالي، وأحمد فتحي والعمل تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.