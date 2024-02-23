نجم الأهلي السابق: عبدالله السعيد غير مفيد للزمالك بهذا المركز والأهلي سيهزم ميدياما

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن عبدالله السعيد سيتألق في مركزه الأصلي مع الزمالك ومن الصعب عليه أن يقوم بالأدوار الدفاعية، مشيرا إلى أن الأفضل للاعب التواجد في المناطق الهجومية دائمًا وعدم العودة لمساندة الخط الخلفي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "عبدالله السعيد دائمًا يجيد التحركات وبعيد عن الالتحامات وهذه أبرز مزاياه، ومن الصعب الاعتماد عليه في الجانب الدفاعي، والازمة في صفقات الزمالك تكمن انها كلها تمت في مراكز محدودة، وهناك مدربين كثيرين لا تعتمد على مركز 10 في الملعب".

وأضاف: "مباراة الأهلي وميدياما مهمة جدا والفوز بها يؤمن الصدارة والصعود، ولا يوجد أي أزمة مطلقا في المبيت بمدينة كوماسي ثم السفر في اليوم التالي، كنا نمر بظروف صعبة في رحلات افريقيا".

وأكمل: "عودة بيرسي تاو تمنح الأهلي حلول كثيرة في خط الهجوم، ومن الوارد مشاركة وسام أبوعلي خلال الشوط الثاني، والأهلي قادر على تحقيق نتيجة ايجابية، ووسط الملعب سيلعب اكرم توفيق والسولية وامام عاشور، والهجوم رضا سليم وحسين الشحات مع موديست".

وأشار إلى أن مصطفى شوبير لم يصبح تحت الاختبار مطلقا، ولعب مباراة صعبة امام شباب بلوزداد وفي وجود جماهيري كبير، وسبق ولعب نهائي دوري الأبطال، وهو ليس لاعبا صغيرا وموجود منذ 4 سنوات مع الفريق الأول، وعندما يشارك يقدم مستوى طيب، واصبح الحارس الأساسي.

وأتم: "الأهلي أقرب للفوز على ميدياما، ولكن التعادل نتيجة جيدة، لأنه قادر على الصعود في الصدارة".