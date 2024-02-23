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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

روما يهزم فينورد ويتأهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي 

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح فريق روما الإيطالي في حسم التأهل إلى دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي بعد تخطيه عقبة فينورد الهولندي، بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

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وانتهت مباراة العودة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وهو نفس نتيجة مباراة الذهاب ليلجأ الفريقين إلى أشواط إضافية ثم ركلات الترجيح.

وكان فينورد قد بادر بالتسجيل عن طريق لاعبه سانتياجو خيمينيز في الدقيقة الخامسة مع بداية المباراة ثم أدرك لورينزو بيليجريني،هدف التعادل سريعا لفريق روما فى الدقيقة 15 من عمر المباراة.  

ولحق روما في ثمن النهائي بمنافسه ميلان الإيطالي الذي تأهل على حساب رين الفرنسي.

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