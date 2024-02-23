سليمان: عبدالله السعيد يمتلك إمكانيات ضخمة.. وشحاتة سيكتسب الخبرات

أكد صلاح سليمان، مدافع الزمالك السابق، أن عبدالله السعيد سيضيف للفريق الأبيض كثيرا خلال الفترة المقبلة.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "عبدالله السعيد يمتلك إمكانيات ضخمة ستظهر مع الوقت في المباريات القادمة مع الزمالك، محمد شحاتة مازال صغير السن وسوف يكتسب خبرات مع مرور الوقت".

وأضاف: "ناصر ماهر لاعب رائع للغاية وأتوقع تألقه مع الزمالك".

يذكر أن عبد الله السعيد لم ينضم إلى قائمة الزمالك التى سافرت إلى الجزائر بسبب مشاركته مع فريقه السابق بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا ونفس الشئ ينطبق على زميله سيف جعفر وكذلك ناصر ماهر الذي شارك مع فيوتشر في بطولة الكونفدرالية